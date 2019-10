Albenga, scontro auto-moto in regione Cavallo: centauro trasportato in ospedale

Albenga. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 10, ad Albenga.

Il sinistro, la cui dinamica è ancora in via di accertamento, è avvenuto in regione Cavallo e ha visto protagonisti un’auto e una moto.

Ad avere la peggio in seguito all’impatto è stato il centauro: ha riportato un trauma ad una caviglia. Soccorso dai militi della croce bianca di Alassio, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.