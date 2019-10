Albenga. Durante l’ultima ondata di maltempo ad Albenga è crollato un muro posto ad argine del rio che passa in via del Cristo.

Il Comune è intervenuto in somma urgenza con il posizionamento di 50 blocchi in calcestruzzo da un metro per un metro raccordati l’uno all’altro che sono riusciti a reggere la successiva giornata di pioggia evitando ulteriori allagamenti nel terreno prospiciente.

Foto 3 di 3





In seguito sono iniziati i lavori per il ripristino del muro realizzato dalla ditta Icose. “Siamo prontamente intervenuti mettendo in sicurezza l’area interessata dal crollo – affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino – e, già il giorno dopo il fatto calamitoso, siamo riusciti a posizionare i blocchi di calcestruzzo posti a tutela delle imprese agricole presenti nella zona. Abbiamo successivamente dato incarico alla Icose per realizzare il progetto ed eseguire i lavori per il ripristino del muro. I lavori sono iniziati e stanno andando avanti velocemente”.