Albenga, prevenzione truffe e furti: i cittadini incontrano il comandante dei carabinieri

Albenga. Neanche l’allerta arancione ha fermato le numerose persone che ieri pomeriggio hanno gremito il salone delle Opere parrocchiali San Michele, in via Milano ad Albenga, per l’incontro sulla sicurezza tenuto dal comandante della Compagnia carabinieri, il Tenente Colonnello Sergio Pizziconi e organizzato da Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà).

Una conferenza interessante, con numerose domande e interventi da parte del pubblico. Il comandante Pizziconi, servendosi anche di slide proiettate su grande schermo, ha fornito preziosi consigli per la prevenzione di truffe e furti, una tipologia di reati che spesso mette nel mirino proprio le persone anziane. E’ stata diffusa inoltre la registrazione di due conversazioni telefoniche tra truffatori e vittime.

Quello sulla sicurezza è stato il primo di tre incontri, tutti a ingresso libero e seguiti da un rinfresco, organizzati da Anteas Albenga nell’ambito del progetto “Insieme per conoscere e condividere”. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 7 novembre (ore 15), sempre presso le Opere parrocchiali di San Michele e avrà per tema “Casa dolce casa, ma quanti rischi!”, a cura dei Vigili del fuoco, mentre il terzo (14 novembre) tratterà di salute e alimentazione per le persone anziane.