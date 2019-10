Albenga. Durante il periodo autunnale il rischio alluvioni non si estingue mai: molti Comuni della provincia savonese hanno infatti eseguito la pulizia di molti fiumi torrenti dei rispetti territori comunali, cercando nella maggioranza dei casi di intervenire sulla natura per quanto possibile e di ridurre al minimo i probabili danni.

Ma, ad oggi, nonostante le precedenti allerte meteo e le previsioni meteorologiche dei giorni a venire, il rio Carenda di Albenga continua ad essere ricoperto di vegetazione (alta e bassa) e a preoccupare gli abitanti del luogo in caso di piena.

La situazione intimorisce, in particolare perchè la pericolosità del fiume è accentuata dalla ridotta capienza del corso d’acqua e dalla presenza nelle vicinanze della strada e delle serre della piana albenganese, già colpite in altre occasioni a seguito del maltempo.

Per questo, attraverso la segnalazione arrivata alla nostra redazione, i cittadini della zona sollecitano un rapido intervento, una azione di pulizia e messa in sicurezza che possa attenuare il rischio esondazioni in caso di piena.