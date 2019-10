Albenga, premiati i vincitori del concorso “I giovani e le tradizioni”

Albenga. Presso la sede della Lega Navale di Albenga è avvenuta la premiazione del concorso letterario “I giovani e le tradizioni” indetto dalla casa editrice NeP di Roma.

Il bando era rivolto agli studenti delle scuole superiori di Albenga. I ragazzi, prendendo spunto dal libro “Solis” di Raffaella Verga che racchiude l’essenza e regala spunti di riflessione per quanti amano il territorio ligure, il mare e le tradizioni descritte in quelle pagine, dovevano cimentarsi nella scrittura di elaborati (testi di narrativa, poesia o anche disegni) su questo tema partendo dal loro territorio.

Molti gli spunti che hanno trovato i giovani i quali hanno evidenziato in particolare l’importanza dei nonni, figure dalle quali apprendere e imparare quelle tradizioni che sono importante tramandare di generazione in generazione.

Un ulteriore spunto di riflessione ha voluto lanciarlo il sindaco Riccardo Tomatis il quale ha parlato dei social network e di come gli stessi possano allontanare più che unire: “E’ importante che voi giovani impariate a guardarvi negli occhi, non attraverso lo schermo di un PC o di uno smartphone. Si devono recuperare quei valori che sono fondamentali per la crescita di ciascun individuo. Mi fa piacere vedere che così tanti ragazzi si sono impegnati in questo concorso ed hanno cercato di trasmettere, attraverso i loro elaborati, quelle sensazioni ed emozioni nelle quali tutti ci possiamo rispecchiare”.

Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Riccardo Tomatis, l’ex sindaco Giorgio Cangiano che con la scrittrice Raffaella Verga hanno lanciato questo concorso, l’Assessore e Presidente della Lega Navale Mauro Vannucci ed i rappresentanti della scuola, delle associazioni, del mondo del volontariato ed anche dello spettacolo (il registra Giorgio Molteni e l’attore Renzo Sinacori).

Un grazie, poi, agli organizzatori del concorso, a Raffaella Verga che ha raccontato la sua esperienza ed incoraggiato i ragazzi a perseguire i propri sogni, a chi si muove dietro le quinte, ai Licei che hanno partecipato, agli insegnanti, alla dirigente scolastica Simonetta Barile, alla Lega Navale che ha ospitato l’evento e ai ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo.

Ecco i vincitori: Nicolò Sicca per la categoria Poesia; Mara Cervetto per la narrativa; Alessandro Tiglio per il disegno. Gli elaborati di tutti i ragazzi sono stati raccolti in un volume in vendita presso la libreria “Le Torri” di Albenga.