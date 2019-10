Albenga. Per tre giorni (venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre) in Piazza Corridoni dalle 12 alle 24 si svolgeranno spettacoli bavaresi, verranno serviti stinco di maiale e patate, wurstel Bavaresi e crauti e lo spiedino crucco (il tutto seguito e curato dal ristorante di piazza delle Erbe “Da Giovannino”).

È cosi che Albenga ha deciso, per la prima volta, di celebrare l’Oktoberfest, con una tre giorni di divertimento, musica e buona cucina.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo evento è stato organizzato da alcuni imprenditori locali che, in questi anni, hanno cambiato il volto della nostra città. Albenga è diventata un vero e proprio punto di riferimento, molti giovani decidono di passare qui le loro serate e i risvolti positivi che derivano da tutto questo riguardano molteplici aspetti e sono sia legati al commercio che alla sicurezza. La forza di molti commercianti è stata anche quella di unirsi e collaborare. Credo che questa possa essere la chiave giusta per la buona riuscita di questo evento”.

L’assessore Alberto Passino sottolinea: “Sono certo che sarà la prima edizione di un evento che potrà crescere con il tempo, ma anche l’occasione per l’Amministrazione di percepire a pieno le potenzialità della location di Piazza Corridoni per la realizzazione di alcuni eventi”.

Aggiunge l’assessore Vannucci che afferma: “Nel lontano 2002 quando ero assessore al turismo, avevano previsto un’estate particolarmente piovosa. Decisi di non lasciarmi intimorire e organizzammo una serie di importanti eventi proprio in Piazza Corridoni, sotto la tettoia che, per l’occasione era stata soprannominata “Palavannucci” (cito tra gli eventi il concerto Jazz di Romano Mussolini e lo spettacolo Fantastica trasmissione che aveva lanciato Laura Freddi nel mondo dello spettacolo). Oggi come assessore al commercio sono entusiasta per la realizzazione di questo evento fortemente voluto da alcuni commercianti che ringrazio e con i quali mi complimento e sono altrettanto entusiasta del fatto che sia stata scelta questa location”.

Tra i promotori dell’evento, il consigliere Raiko Radiunk che afferma: “Questa idea è nata una sera in Piazza delle Erbe ed è stata colta con entusiasmo dai commercianti, con i quali oggi mi voglio congratulare. Si è iniziato a lavorare per offrire alla città un evento che sono sicuro avrà grande successo”.

A parlare per gli organizzatori Bruno Robello De Filippis che dichiara: L’Oktoberfest nasce nel lontano 1810 con la volontà di valorizzare i prodotti locali. Oggi è l’evento più famoso ospitato a Monaco di Baviera, nonché la più grande fiera del mondo, con mediamente 6 milioni di visitatori ogni anno. Altre città del mondo ospitano feste simili chiamate anch’esse Oktoberfest. Albenga vorrebbe inserirsi in questo panorama. Questa sarà la prima edizione sperando possano seguirne molte altre e nasce dall’unione di sinergie tra le attività commerciali e il Comune per promuovere Albenga. Abbiamo scelto Piazza Corridoni perché una volta era il centro culturale e sociale di aggregazione dei cittadini di Albenga ed oggi vogliamo farlo rivivere”.

Oltre alla birra e al cibo, anche tanta buona musica. Nella giornata di venerdì si esibiranno i ragazzi di AGA, oltre le live band di giorno I Bavarotti e i Nuclears, Ma Nu (from riviera gang) e Mr Puma. Nella giornata di sabato, live band I Nuclears e I Lamberts, seguiti dal dj set di Jobok dj e, alla sera, Sunny (from Riviera Gang). Nella giornata di domenica, invece, sarà tutto una sorpresa.