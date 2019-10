Albenga. Ieri sera la polizia locale di Albenga ha messo in atto un’operazione “ad alto impatto” che ha visto coinvolte sette auto e 16 agenti. L’intervento ha interessato le zone maggiormente sensibili della città.

Il bilancio è di 84 persone identificate, due persone trovate alla guida senza patente, due veicoli posti sotto fermo, una patente ritirata, una denuncia per inosservanza del divieto di dimora, un sequestro di cocaina, una segnalazione alla prefettura per possesso di stupefacente ad uso personale.

Afferma l’assessore Mauro Vannucci: “Ringrazio le forze dell’ordine e la polizia locale per quanto quotidianamente fanno per la sicurezza dei nostri concittadini. Operazioni ad alto impatto come quella posta in essere ieri sera sono importanti soprattutto in ottica preventiva. Gli uomini e le donne della polizia locale di Albenga conoscono bene il territorio sul quale operano e grazie alla loro attività riescono ad intervenire con tempestività ed efficacia”.

“Un particolare ringraziamento va, inoltre ai carabinieri della compagnia di Albenga che, sempre nella giornata di ieri, hanno posto in essere l’arresto di due cittadini di origine albanese trovati in possesso di un considerevole quantitativo di cocaina”:

“L’intento di questa amministrazione è quella di continuare a riporre particolare attenzione sulla sicurezza dei cittadini lavorando di concerto con la polizia locale, le forze dell’ordine ed i cittadini che svolgono un ruolo fondamentale per quel che riguarda la segnalazione di situazioni sospette sul territorio”.