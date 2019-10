Albenga. È scattata ieri sera l’allerta meteo arancione che insisterà sulla Liguria fino alle 15,00 di oggi (salvo aggiornamento del bollettino meteo Arpal).

A fronte dei bollettini diramati da Regione e Arpal il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole, cimiteri ed impianti sportivi.

Durante la notte, nonostante i rovesci, a tratti a carattere temporalesco, i livelli idrometrici nei principali corsi d’acqua sono rimasti sostanzialmente stabili e ad Albenga non si sono verificati eventi calamitosi.

Afferma il sindaco Tomatis: “Gli interventi di somma urgenza, quelli di pulizia e disostruzione dei rii e dei canali principali di Albenga sono stati fondamentali. Il nostro territorio ha retto molto bene dal punto di vista idrologico e questo anche grazie ai lavori che il Comune esegue periodicamente sui rii”.

Di seguito ricordiamo alcuni degli interventi posti in essere lo scorso anno:

Avarenna: 22.500 euro

Carpaneto: 25.000 euro

Fasceo: 21.000 euro

Ciambellino: 20.000 euro

Bra: 22.000 euro

Antognano: 6.500 euro

Neva: 49.000 euro

Conclude il sindaco parlando dell’intervento in via del Cristo: “Il Comune è intervenuto in somma urgenza posizionando 50 blocchi di calcestruzzo. Superata la fase critica dell’allerta ci occuperemo della ricostruzione del muro posto ad argine del rio ivi presente e proseguiremo, inoltre, con i lavori già programmati sui rii principali, il primo intervento sarà sul rio Antognano”.