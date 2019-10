Albenga: ladro prende di mira un’anziana in un supermercato, incastrato dai carabinieri

Albenga. Un’indagine condotta dai carabinieri della stazione di Albenga ha consentito di smascherare un pregiudicato 49enne di Biella, il quale è stato ritenuto responsabile di aver rubato il portafoglio di una pensionata di 82 anni, originaria di Milano e residente da anni nella Città delle Torri.

Mentre l’anziana vittima si trovava all’interno del supermercato Conad di via Trieste, il ladro è riuscito ad arraffare il portafoglio della donna senza che se ne accorgesse. Inoltre, in seguito, ha prelevato 1000 euro in contanti dallo sportello bancomat di un vicino istituto di credito, utilizzando una delle carta intestate alla donna contenute nel portafoglio in questione.

L’incrocio dell’analisi dei sistemi di sorveglianza privati (oltre a quelli del supermercato) ha permesso di riconoscere l’autore dei reati. Le indagini dei militari dell’Arma proseguono anche al fine di verificare se l’uomo sia autore di altri furti simili in altri supermercati della zona, sempre ai danni dei clienti più anziani.