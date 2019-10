Albenga, la città si prepara alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”

Albenga. Si svolgerà dal 13 al 19 ottobre 2019 la prima edizione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile scorso. L’iniziativa si pone l’obiettivo di diffondere sul territorio nazionale la conoscenza e la cultura di protezione civile, allo scopo di promuovere tra i cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di protezione civile, soprattutto alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 1/2018.

Albenga non perde tempo e oggi ha dato il via ad una serie di incontri formativi ed informativi con i ragazzi dell’ all’ITIS che questa mattina hanno incontrato i responsabili della protezione civile di Albenga e il consigliere delegato Mirco Secco.

Gli studenti dopo aver ricevuto un’ adeguata formazione gestiranno un open day del centro della Protezione Civile di Albenga e spiegheranno ai cittadini che parteciperanno e ai ragazzi delle scuole il Piano di Protezione Civile da seguire in caso di necessità.

La Protezione Civile, inoltre, scenderà in piazza e tra la gente attraverso la realizzazione di un info Point in centro ad Albenga e attraverso la realizzazione di due giornate di esercitazione alla foce del Fiume Centa nella settimana del 13 ottobre.

Il Prof. Franco Laureri spiega: “Questa è un’occasione che la scuola vuole cogliere per offrire ai nostri ragazzi una importante occasione formativa. Credo sia fondamentale promuovere tra i giovani lo spirito del dare alla società con impegno verso gli altri”.

Afferma il dirigente scolastico dott.Massimo Salza : “Questa occasione è particolarmente importante anche per l’alternanza scuola/lavoro. Si tratta di una attività legata al territorio nel quale siamo e alle sue necessità. I ragazzi saranno formati e apprenderanno quali sono le disposizioni da seguire in caso di allerta e molto altro, tutte competenze che arricchiranno il loro bagaglio formativo e culturale oltre che umano”.

Il consigliere Mirco Secco: “Trovo che questa iniziativa sia molto interessante e si inserisce perfettamente in una serie di eventi che stiamo organizzando per la settimana della Protezione Civile. È bello poter coinvolgere i ragazzi e far conoscere a loro e alla cittadinanza questa importante realtà che molti di noi prendono in considerazione solo quando ci sono situazioni di emergenza, ma che opera tutto l’anno svolgendo servizi indispensabili per la comunità”.

Ricordiamo che a livello nazionale sarà possibile seguire l’evento sui social network del Dipartimento attraverso l’hashtag #SettimanadiPC e approfondire i contenuti e il calendario delle iniziative della Settimana nazionale della protezione civile consultando il sito www.protezionecivile.gov.it.