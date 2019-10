Albenga, Kronoteatro: da novembre al via due laboratori per diverse fasce d'età

Albenga. Grandi novità per la proposta culturale ingauna: Kronoteatro propone due laboratori teatrali, uno per adulti, “Desbelinati”, e uno per ragazzi, “Facciamo finta che”, che partiranno a novembre 2019 e termineranno a giugno 2020. Entrambi i laboratori saranno presentati lunedì 11 novembre, alle 17.30 quello per ragazzi e alle 20.30 quello per adulti. Gli incontri avranno cadenza settimanale, in un giorno che verrà stabilito dal gruppo: dalle 17.00 alle 19.00 il primo, dalle 20.30 alle 22.30 il secondo.

Kronoteatro, che quest’anno compie quindici anni, fin dall’inizio della sua attività si è caratterizzato per un importante lavoro di educazione e formazione al teatro rivolto sia ai più piccoli – con la Kronostagione ragazzi, per le scuole del comprensorio – sia al pubblico adulto, diventando così dei veri e propri pionieri del teatro in un territorio così culturalmente arido da rendere impensabile la riuscita di una stagione di teatro contemporaneo, che, invece, quest’anno, giunge alla sua tredicesima edizione. Tuttavia, l’associazione non s’accontenta e, attraverso questi due laboratori, mira ad implementare l’alfabetizzazione teatrale, con l’obiettivo di offrire alla comunità ingauna un servizio socio-culturale che favorisca la diffusione della cultura teatrale, l’integrazione, l’aggregazione e il dialogo tra generazioni, dando anche la possibilità di acquisire conoscenze e professionalità utili alla vita lavorativa e alle dinamiche interpersonali. Infine, finalità del progetto sarà la trasmissione di esperienze e di saperi al fine di creare un gruppo di lavoro in grado di esibirsi dal vivo.

Desbelinati, laboratorio per adulti, è dedicato a quanti vogliano provare a mettersi in gioco attraverso lo strumento del teatro. Durante il percorso, oltre ad apprendere le regole base dello stare in scena, della recitazione e delle tecniche attoriali si cercherà di fornire al gruppo di lavoro la consapevolezza delle proprie capacità espressive, tanto attraverso il corpo quanto attraverso la parola, per metterle a frutto nel lavoro collettivo.

Facciamo finta che, laboratorio per ragazzi dai 9 ai 13 anni, mira a fornire ai partecipanti le capacità di relazionarsi con i coetanei in un contesto di lavoro di gruppo, liberare l’espressività e aumentare l’autostima e la sicurezza in sé stessi, generando capacità relazionali e potenzialità espressive.

Ogni laboratorio è aperto ad un massimo di 20 iscritti e terminerà con uno spettacolo/saggio per presentare il lavoro svolto. I docenti saranno Maurizio Sguotti, Tommaso Bianco, Alex Nesti.

I laboratori saranno a pagamento e si svolgeranno nell’Ex Biblioteca Civica in Via E. D’Aste, 6.