Albenga. “8.190 volte grazie di cuore a tutti gli amici che, con la loro generosità, in questi mesi hanno acquistato il mio libro ed hanno consentito di raggiungere questa importante somma, devoluta in beneficenza alla nostra Croce Bianca”.

Parole cariche di emozione, che denotano il grande cuore, oltre alle capacità atletiche-sportive ormai riconosciute da tutti, dell’avvocato-runner Carlo Cangiano.

Foto 2 di 2



Nei mesi scorsi ha scritto e pubblicato il suo primo libro, “Al di là del muro”, che si compone di 42 racconti (“tanti quanti i chilometri delle sue adorate maratone, più una storiella extra”) e l’intero ricavato delle vendite è stato devoluto in beneficenza.

La consegna del ricavato, ben 8.190 euro, è avvenuta questo pomeriggio, direttamente dalle mani di Cangiano in quelle di Dino Ardoino.

“L’idea del libro è nata per caso, così come la mia passione per le corse, – aveva spiegato il runner ingauno a IVG.it. – Durante un infortunio che mi ha tenuto fermo circa un mese, ne ho approfittato per buttare giù le emozioni che aveva provato nella maratona precedente e da lì è partito tutto”.

“Proprio così perché il libro, più che ad un discorso di prestazioni, risultati e tempi, è legato alle emozioni che suscitano e mi hanno suscitato le varie maratone e gare sportive a cui ho preso parte. La felicità di correre, dalle strade dei paesi di provincia fino a quelle delle metropoli, seguendo il ritmo dei sogni. Un turbine di emozioni, in una continua alternanza tra ironia e spunti di riflessione. La determinazione a spingersi ‘al di là del muro’, superando ogni ostacolo con la forza del sorriso”.