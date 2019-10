Albenga, il Questore sospende per cinque giorni la licenza di un locale

Albenga. E’ stata data esecuzione ad un provvedimento emesso dal Questore di Savona nei confronti di un locale di Albenga, con cui viene disposta la sospensione della licenza per cinque giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La notifica è stata fatta nella giornata di ieri dai carabinieri al kebab “Dar Diafa” di via del Roggetto.

L’atto è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito di ripetute segnalazioni dell’Arma dei Carabinieri, con i militati e la stessa polizia locale intervenuti in varie occasioni: numerose e mirate le attività ispettive a cui è stato sottoposto il locale. Nel corso dei controlli sono stati identificati all’interno dell’esercizio numerosi pregiudicati anche per spaccio di stupefacenti ed alcuni di questi denunciati per inosservanza delle norme sull’immigrazione.

Il kebab ingauno era stato anche segnalato dai residenti di via del Roggetto e da alcuni comitati cittadini come luogo di incontro di pregiudicati e spacciatori.

Il titolare, un cittadino marocchino dell’81, tra l’altro era stato già diffidato dal Questore a collaborare con le forze dell’ordine al fine di evitare che il locale costituisse ritrovo di pregiudicati, ma nonostante questo la frequentazione di persone con precedenti non era diminuita.

Da qui la necessità di ordinare la sospensione della licenza, con la conseguente chiusura del locale per cinque giorni al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.