Albenga, il nido d’infanzia “Fate e Folletti” compie 10 anni: la soddisfazione della coordinatrice

Bastia d’Albenga. Il nido d’infanzia “Fate e Folletti”, che di recente ha spostato la sua sede da Leca d’Albenga a Bastia, oggi compie dieci anni e proprio come un bambino che sta crescendo, sviluppa nuovi sogni e possibilità.

“E’ stato un decennio pieno di soddisfazioni e cambiamenti – commenta la coordinatrice pedagogica Manuela Bruno – durante il quale abbiamo visto alternarsi moltissime famiglie e bambini, ma anche tante educatrici e collaboratori. A nome mio, della cooperativa sociale Jobel che gestisce il servizio, e di tutta l’equipe ci tengo a ringraziare tutte queste persone, le amministrazioni e la cittadinanza che ci hanno sempre sostenuto e aiutato a crescere in questi anni”.

“Le nuove sinergie che si stanno creando vanno nella direzione della valorizzazione delle capacità – continua la coordinatrice – sostegno all’idea di un ‘bambino competente’ e, come sempre, le attività del nido continueranno a considerare l’inclusione delle famiglie e dello scambio con il territorio offrendo attività creative declinate tra costruttività e fantasia, vivendo i processi dell’apprendere a contatto con la natura e con una novità stimolante: un’educatrice porterà al nido la sua esperienza di vita pluriennale in America Latina e parlerà ai bambini in lingua spagnola”.