Albenga, il Lions Club compie 50 anni: i progetti per celebrare il traguardo

Albenga. Cinquanta candeline per il Lions Club Albenga Host, che si è ritrovato per il meeting di apertura del nuovo anno sociale: 50 gli anni dalla sua fondazione e 50, per pura coincidenza, anche i partecipanti, tra soci Lions, consorti, ospiti e giovani del Leo Club.

“Raggiungere i 50 anni è un traguardo da celebrare non solo in quanto tale, ma è anche per l’ottimo stato di salute del club: nel Distretto è infatti tra i più numerosi e storici, seppure tra meno anziani – l’età media dei 45 soci è assai più bassa di quella distrettuale e nazionale – merito del costante inserimento di soci nuovi, molti dei quali vengono dalle fila dei ragazzi del Leo Club (a oggi ben 13 soci sono ex Leo, un record), con cui collaboriamo fianco a fianco sin dalla fondazione che, unicum in Italia, ad Albenga è stata contemporanea per i club Lions e Leo. Per rendere onore al nostro passato e gettare le basi per il futuro, abbiamo due obiettivi principali per questo anno sociale: senza svelare troppo prima della presentazione ufficiale, stiamo lavorando con il Comune per un progetto di grande rilevanza che lasci il segno in Albenga trasformando una zona ad oggi degradata; l’altro appuntamento culmine della nostra annata sarà il Lions Day del 19 aprile, quando dopo 10 anni accoglieremo nuovamente centinaia di Lions da Liguria e Piemonte e mostreremo loro Albenga ed al contempo faremo scoprire le attività dei Lions agli albenganesi stessi”, afferma il presidente Dario Zunino.

La ripresa degli appuntamenti formali è fissata tradizionalmente a inizio ottobre, ma l’attività di servizio non è stata interrotta durante il periodo estivo, con service organizzati direttamente assieme ai club di Alassio, Loano e Finale che hanno portato a raccogliere somme ragguardevoli, passando poi alle numerose collaborazioni con le realtà territoriali – la grande Giornata della Subacquea di HSA Italia, la Gironda Albenganese, il Concorso Nazionale del Circolo Fotografico di San Giorgio, l’evento Albenga Brick a favore di Croce Bianca ed Avis, la partecipazione ai workshop del Progetto New Pilgrim Age. La parte più corposa del programma verrà sviluppata nei prossimi mesi, riproponendo alcuni service storici – come, tra gli altri, la consegna del Tricolore ai ragazzi della scuola primaria, la conferenza sulla sicurezza stradale e il Poster per la Pace per i ragazzi della secondaria, il progetto Martina per le scuole superiori, la Raccolta degli Occhiali Usati, lo screening gratuito con il mezzo polifunzionale – oltre a realizzarne di nuovi per i bambini (educazione alimentare e sulla sicurezza in rete) ambiente ed attenzione alle realtà disagiate.

Non mancheranno infine le collaborazioni con gli altri Lions club della zona, con i Leo ed anche con altre associazioni, in primis lo Zonta. Presente alla serata l’immediato Past Governatore Ildebrando Gambarelli, che ha voluto ringraziare i soci del sodalizio ingauno per la dedizione con cui portano avanti le attività di servizio e ha colto l’occasione per consegnare l’attestato per i 50 anni di appartenenza all’associazione a Franco Maria Zunino, suo collega Past Governatore: prima di diventare socio Lions era infatti tra i giovani fondatori del Leo Club, proprio 50 anni fa.