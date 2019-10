Albenga, il 26 ottobre la consegna alla Croce Bianca dei ricavati del libro di Carlo Cangiano

Albenga. Sabato 26 ottobre alle 16.30 presso la sede della croce bianca di Albenga Carlo Cangiano consegnerà alla pubblica assistenza ingauna il ricavato delle vendite del suo libro di “Al di là del muro”.

Il volume firmato dal runner albenganese si compone di 42 racconti (“tanti quanti i chilometri delle sue adorate maratone, più una storiella extra”) legati alle esperienze nel mondo dello sport e della corsa ed è stato pubblicato qualche mese fa con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della croce bianca di Albenga

“L’idea è nata per caso, così come la mia passione per le corse – spiegava a IVG.it il runner ingauno – Durante un infortunio che mi ha tenuto fermo circa un mese, ne ho approfittato per buttare giù le emozioni che aveva provato nella maratona precedente e da lì è partito tutto. Proprio così perché il libro, più che ad un discorso di prestazioni, risultati e tempi, è legato alle emozioni che suscitano e mi hanno suscitato le varie maratone e gare sportive a cui ho preso parte. La felicità di correre, dalle strade dei paesi di provincia fino a quelle delle metropoli, seguendo il ritmo dei sogni. Un turbine di emozioni, in una continua alternanza tra ironia e spunti di riflessione. La determinazione a spingersi ‘al di là del muro’, superando ogni ostacolo con la forza del sorriso”.

“Spero che le persone possano essere interessate ad acquistare e leggere questo libro, per ‘conoscermi a cuore aperto’ e per fare una buona azione di solidarietà a favore di chi, ogni giorno, effettua corse ben più importanti delle mie, per salvare vite umane”, era l’auspicio dell’autore.