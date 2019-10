Albenga, ecco come provare i corsi di arti grafiche e audiovisive di “Visual School”

Albenga. “Visual School”, la scuola di arti grafiche e audiovisive con sede in pieno centro storico, a palazzo “Scotto Niccolari”, inizia le lezioni del suo quinto anno di attività e apre le porte delle aule a chiunque voglia provare uno o più corsi.

Per tutto il mese di ottobre, chi vorrà assistere alle lezioni, potrà farlo gratuitamente e senza impegno. Molti sono i corsi in partenza: sceneggiatura, fumetto, videomaking, grafica, web design, fotografia, social media strategies, animazione 2D after fx Tatuaggio e make up artist, invece, partiranno più avanti.

Chiunque voglia partecipare dovrà semplicemente comunicare la propria presenza e il corso (o i corsi) d’interesse, contattando la struttura attraverso uno dei suoi canali di comunicazione (sito o facebook) dove si trovano mail e numero di telefono e prenotare il proprio posto tra i banchi (370 325 8536 – info@visualschool.it).