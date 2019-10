Albenga, dal 28 al 30 novembre torna “Su La Testa”

Albenga. Il festival Su La Testa di Albenga torna anche quest’anno e arriva alla quattordicesima edizione con tre giornate, dal 28 al 30 novembre, piene di appuntamenti tra teatro, libri, cinema, fotografia e soprattutto musica.

Il Festival è famoso per i tanti ospiti di qualità che ha ospitato in questi 14 anni sul palco del Teatro Ambra, ma anche per la preveggenza con cui ha lanciato molti musicisti tra cui Zibba e Raphael Gualazzi quando questi nomi non erano protagonisti della scena e ancora faticavano a trovare spazi e riconoscimento. Ad Albenga, grazie all’associazione Zoo che organizza questo festival, si sono esibiti tanti nomi importanti del panorama musicale nazionale e internazionale come Enrico Ruggieri, Dolcenera, Levante, L’Orage, Finardi, Bobo Rondelli, Gnu Quartet, Matthew Lee, Gli Statuto, Jono Manson, L’Aura o Malcomm Holcombe.

Su La Testa, già nel nome, rivendica lo spirito di iniziativa che farà valere a maggior ragione nei giorni del festival che si svolgerà come di consueto al Cinema Teatro Ambra di Albenga. L’associazione culturale Zoo promette un cartellone vario ed eterogeneo con nomi di eccellenza, ospiti internazionali e promesse della musica già all’attenzione degli addetti ai lavori. L’edizione dell’anno scorso è stata sorprendente per la qualità degli artisti già celebri e per le tante rivelazioni che hanno saputo stupire la platea con esibizioni intense e applauditissime, e anche quest’anno non mancheranno le sorprese.

Per chi volesse scoprire in anteprima il programma di questa 14a edizione potrà presentarsi questa sera al Piccolo Birriciccio di Albenga alle ore 19; l’associazione Zoo ha organizzato per l’occasione un aperitivo particolare per svelare uno ad uno gli artisti e per l’occasione sarà anche possibile acquistare i biglietti.

Per chi invece non potrà esserci, potrà semplicemente seguire la pagina facebook @Festivalsulatesta o l’account Instagram, per scoprire la line up e acquistare anche i biglietti online sul sito Eventbrite digitando “Festival Su La Testa Albenga” dalle ore 22 di questa sera.

“Su La Testa ormai va oltre se stessa – dicono dall’organizzazione – tutto l’anno gli eventi collaterali preparano e stimolano la manifestazione e si arriva al festival con un’organizzazione affiatata e pronta a trasformare il centro storico di Albenga in un crocevia di artisti di prim’ordine”.

Durante il Festival ci sarà, come sempre, un nutrito programma di incontri, dibattiti, presentazioni, mostre e installazioni a Palazzo Scotto Niccolari. Lo storico Palazzo di Via Medaglie D’Oro per tre giorni diventerà la vera e propria sede dell’Associazione Zoo oltre che il luogo di svolgimento dell’animatissimo dopo festival della rassegna.

I biglietti saranno in vendita presso la Libreria San Michele di Albenga da giovedì 24 ottobre di Albenga e on line tramite il sito Eventbrite.