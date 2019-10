Albenga, Ciangherotti (FI) a Tpl: “Pullman più capienti o più per gli studenti di Albenga”

Albenga. Pullman più capienti o più per gli studenti di Albenga. La richiesta arriva da Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia nella città delle Torri e consigliere provinciale.

“Questa mattina – spiega – diversi alunni con regolare abbonamento annuale, in attesa alla fermata dell’autobus di San Fedele per salire sul pullman diretti a scuola, per la terza giornata consecutiva, sono stati lasciati a terra dall’autista, perché il veicolo non ha posti a sedere a sufficienza per gli studenti e, mancando maniglie di presa per viaggiare in piedi, giustamente il conducente non si prende la responsabilità di farli salire in caso di caduta durante il tragitto”.

“Pertanto gli alunni sono obbligati a prendere il pullman successivo, perdendo così la coincidenza con le altre corse e, arrivando a scuola in ritardo, sono costretti a entrare in aula alla seconda ora”.

Alla luce di questa situazione, Ciangherotti chiede a Tpl “un intervento urgente per far sì che questi alunni non vengano più penalizzati per un disagio di cui non ne possono nulla e che mi permetto di segnalare nel loro esclusivo interesse”.