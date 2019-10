Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI) alla manifestazione di Roma contro il Governo: “No alle tasse”

Albenga. “Il centrodestra scende in piazza a Roma contro questo governo raffazzonato e Forza Italia di Albenga c’è”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, che per l’occasione è stato accompagnato dalla collega Ginetta Perrone: “Mi ha accompagnato in questa nuova giornata di protesta per dire che l’Italia vuole ripartire con ricette liberali per lo sviluppo dell’economia e non con tasse, balzelli, procedimenti illiberali come la limitazione al contante”.

“Siamo a Roma, insieme al nostro leader Silvio Berlusconi, per difendere le partite Iva di Albenga e della provincia di Savona, gli autonomi e i professionisti, i lavoratori e gli imprenditori, gli agricoltori, gli operatori turistici, le aziende e i dipendenti. Per fare quel che il Pd della provincia di Savona non fa più da tempo, troppo impegnato a dividersi tra zingarettiani e renziani: stare vicini a chi produce, a chi vorrebbe non solo un’Italia, ma anche una Riviera che sfruttando le proprie potenzialità si rimetta a correre, creando ricchezza e lavoro, unico vero antidoto alle diseguaglianze sociali”.

“Dalla prossima settimana, anche ad Albenga, con l’onorevole Giorgio Mulè ci attiveremo per far arrivare la nostra voce a Roma. Cominceremo anche noi una battaglia di civiltà, raccogliendo le firme per una proposta di legge popolare con cui Forza Italia intende introdurre nella Costituzione un tetto di un terzo del Pil alla pressione fiscale, vale a dire un limite stabilito alle tasse. Per questo siamo in piazza col presidente Berlusconi, per una Italia liberale e libera”.