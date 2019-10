Albenga, attivate le procedure di segnalazione per i danni provocati dall’ultima ondata di maltempo

Albenga. Il Comune di Albenga comunica che, a seguito degli eventi meteorologici avvenuti nelle giornate del 21 e 22 ottobre scorsi, sono attuabili le procedure di segnalazione dei danni occorsi ai beni privati, comparto agricoltura ed attività economiche non agricole.

Sul sito del Comune di Albenga si potranno trovare tutti i modelli da compilare e le indicazioni necessarie ad effettuare le segnalazioni.

In particolare per i beni privati i modelli di segnalazione danno (Modello D) si dovranno consegnare presso il Comune. Per il comparto agricoltura i modelli di segnalazione danno (Modello E) si dovranno consegnare presso la Regione Liguria – Ispettorato Agrario di Savona.

Per le attività economiche diverse dall’agricoltura, che svolgono in tutto o in parte la propria attività in immobili di proprietà di terzi, i modelli di segnalazione danni (Modello AE) si dovranno consegnare alla Camera di Commercio competente per territorio.

Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale, cioè associazioni, fondazioni, enti anche religiosi, dovranno invece segnalare i danni occorsi tramite la presentazione del modello D.

Le segnalazioni devono essere trasmesse entro 30 giorni dall’evento, seguendo le seguenti modalità di presentazione delle domande.

Per i Modelli D ed E tramite posta, dove nel fine del rispetto dei termini previsti farà fede il timbro postale di partenza/spedizione; tramite telefax o PEC (posta elettronica certificata) dove al fine del rispetto dei termini previsti farà fede la data di partenza/spedizione, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della pubblica amministrazione ricevente.

Per il Modello AE tramite consegna a mano presso gli sportelli camerali predisposti; tramite raccomandata, dove al fine del rispetto dei termini previsti farà fede il timbro postale di partenza/spedizione; tramite PEC (posta elettronica certificata) dove al fine del rispetto dei termini previsti farà fede la data di partenza/spedizione, indipendentemente dalla data di protocollo di ricezione della Camera di Commercio; tramite invio telematico utilizzando la piattaforma Webtelemaco.

Si comunica che i modelli sopra citati, oltre che sul sito del Comune di Albenga, sono scaricabli dal sito della Regione Liguria, direttamente dal link sotto indicato

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-emergenza-segnalazione-danni.html

La scadenza per la presentazione della domanda, è fissata per il giorno giovedì 21 novembre 2019. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare l’Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale – U.O. Servizio LL.PP. al numero 0182/562246.