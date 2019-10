Albenga, alle opere parrocchiali San Michele un incontro sulla sicurezza

Albenga. Un incontro sulla sicurezza, rivolto a tutti e in particolare agli anziani, è in programma giovedì 24 ottobre presso le opere parrocchiali di San Michele, in via Milano ad Albenga (ore 15,30).

All’evento parteciperà anche il tenente colonnello Sergio Pizziconi, comandante della compagnia carabinieri di Albenga, che fornirà i suoi preziosi consigli per la prevenzione di furti e truffe. Quello con il comandante Pizziconi è il primo di tre incontri, tutti a ingresso libero e seguiti da un rinfresco, organizzati da Anteas (associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) nell’ambito del progetto “Insieme per conoscere e condividere”.

Gli altri appuntamenti sono in programma nei successivi giovedì pomeriggio, sempre alle opere parrocchiali di San Michele: dopo quello sulla sicurezza sarà la volta di “Casa dolce casa, ma quanti rischi!”, a cura dei Vigili del fuoco, mentre il terzo incontro tratterà di salute e alimentazione per le persone anziane, con la partecipazione del dott. Claudio Dodero e di Sandra Berriolo, giornalista e scrittrice.

Nel comprensorio di Albenga, in collaborazione con i servizi sociali, Anteas svolge da alcuni anni anche un servizio di trasporto solidale, portato avanti da volontari e rivolto a persone anziane che debbano spostarsi per visite mediche o altre necessità della vita quotidiana. L’attività è in continuo aumento e dal primo gennaio a metà ottobre del 2019, l’utilitaria della solidarietà (una Fiat Panda diesel 4×4, di colore bianco) ha già superato i 220 servizi. Sempre a cura della stessa Associazione, il cui presidente provinciale è Roberto Grignolo, si sta svolgendo un “Corso memory” presso la casa di riposo Trincheri di Albenga.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il coordinatore della zona di Albenga, Livio Bertonasco 328-5751921.