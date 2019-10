Albenga. Continuano le manutenzioni ordinarie della Città delle Torri, l’amministrazione intervieni in maniera localizzata e puntuale per mitigare alcune situazioni di disagio segnalate attraverso gli uffici comunali.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Stiamo cercando di intervenire su diversi fronti per porre in essere una serie di manutenzioni cittadine che andranno a risolvere piccole emergenze e situazioni problematiche nella nostra città. Abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione, con le risorse stanziate di qua al 31dicembre, a marciapiedi e asfalti che, purtroppo, spesso vengono danneggiati dalle radici degli alberi, dall’usura e dagli agenti atmosferici. Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle segnalazioni dei cittadini partendo da quelle più urgenti per arrivare a dare adeguata risposta a tutti.”

Foto 3 di 3





“Su interventi strutturali e manutenzioni straordinarie, come il piano asfalti delle vie più martoriate, dovremo ragionare sul bilancio del 2020. Quel che è certo che è nostra ferma intenzione pianificare un paio asfalti capace, nei 5 anni di mandato, di dare risposte adeguate a frazioni e città” conclude Passino.

Tra gli ultimi interventi segnaliamo: via Trieste, manutenzione marciapiede attraverso l’eliminazione del pericolo causato dalle radici delle magnolie ivi presenti – intervento ditta Garofalo; via Patrioti, manutenzione marciapiede attraverso l’eliminazione del pericolo causato dalle radici delle magnolie in diversi punti – intervento ditta Tre Torri; interventi in economia su diverse strade, soprattutto extraurbane per l’eliminazione di alcune buche – eliminazione di barriera architettonica su passeggiata mare a cura della ditta tre torri e realizzazione nuovo attraversamento pedonale; per quel che concerne il verde pubblico, dopo l’intervento in via dei Mille si sta proseguendo con quello in via Patrioti con la potatura degli alberi presenti grazie al personale comunale.