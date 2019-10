Albenga, al via il casting per le comparse nel film “Glassboy”

Albenga. Arriva ad Albenga la produzione del film “Glassboy” e, in attesa che si inizi a girare, parte il casting per le comparse.

In particolare si cercano: 10 tra adulti e ragazzi per girare il 4 Novembre; 8 adulti per il 5 Novembre, si girerà in zona in Ospedale; 12 adulti per il 6 Novembre si girerà in zona in Ospedale; bambini più possibili e 5 adulti come professori per il7 Novembre, si girerà alle scuole Paccini.

La mail per mandare le candidature è: veronica.rossi.savona@gmail.com, inserendo come oggetto “Casting Glassboy” e scrivendo nel corpo i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, foto carta d’identità. Per i minori sarà necessaria la manleva da parte dei genitori.

Ricordiamo che Albenga è stata scelta come set per le riprese di alcune scene di “GlassBoy”, il nuovo film del regista e sceneggiatore Samuele Rossi liberamente ispirato al romanzo “Il Bambino di Vetro” di Fabrizio Silei (vincitore del Premio Andersen 2012). Il film vede un importante cast capitanato da una Loretta Goggi inedita nei panni di Nonna Helena.

Saranno presenti inoltre Giorgio Colangeli, Giorgia Wurth, Massimo Di Lorenzo, David Paryla e Pascal Ulli e il giovane Andrea Arru (che vanta già importanti collaborazioni tra queste ricordiamo quella nel nuovo film di Toni D’Angelo, “Calibro 9”), nei panni del protagonista Pino.

Gli altri ragazzini, i membri della “banda” che coinvolgerà il piccolo Pino in molte avventure, saranno Rosa Barbolini (Mavi), Stefano Trapunzano (Ciccio), Gabriel Mannozzi (Domenico), Mia Polemari (Mei Ming), Luca Cagnetti (Gianni), Stefano Di Via e Emanuele De Paolis (i compari) tutti alla loro prima esperienza cinematografica.

“GlassBoy” è una coproduzione internazionale tra Solaria Film, Peacock Film e WildArt Film, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo di MiBAC – Direzione Generale Cinema, Eurimages e Creative Europe, sostenuto dal programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, Regione Lazio – Lazio Cinema International, Por/Fesr 2014-2020 Regione Liguria, Regione Calabria – Calabria Film Commission, Dipartimento Federale dell’Interno DFI, RSI – Radiotelevisione Svizzera, Austrian Film Institute.

Importantissima la collaborazione con Genova Liguria Film Commission una struttura non-profit (giuridicamente è una Fondazione) creata dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e da altre realtà territoriali liguri (Comuni, Parchi) con un obiettivo primario di marketing territoriale: attirare investimenti produttivi in Liguria nel settore della produzione audiovisiva (pubblicitaria, televisiva e cinematografica), inoltre funge da stimolo per la greazione di imprese nel settore dell’audiovisivo.