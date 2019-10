Albenga, al teatro Ambra tutto pronto per il primo appuntamento con "Ottobre De André"

Ad Albenga, manca poco al primo attesissimo appuntamento con “Ottobre De André”. Il primo evento della manifestazione – ideata e organizzata dai “Fieui di caruggi” in collaborazione con il Comune – è in programma sabato 12 ottobre ad Albenga al teatro Ambra.

Alle ore 17 il gran concerto per don Gallo. Apertura con la super band: Giorgio Usai (tastiere e voce) , Alfredo Vandresi (batteria), Enrico Bianchi (tastiere e voce), Paolo Ballardini (chitarre). Quattro musicisti provenienti da esperienze molto significative: Delirium, Gens, Formula 3, New Trolls, I migliori anni Rai 1.

Quindi sul palco al pianoforte Paolo Vallesi, che presenterà i suoi indimenticabili successi (Le persone inutili, Il senso della vita) e le novità incise da pochi giorni (Come brina d’agosto). Gran finale con la coppia Shel Shapiro e Maurizio Vandelli che si esibiranno un’ora d “fuochi d’artificio”.

“Sarà un tuffo nel passato, ma di grande attualità, come sottolineano i due amici, un tempo rivali: in un mondo dominato da odio e guerra, il nostro messaggio love and peace è ancora davvero valido – commentano gli organizzatori – con loro i cinque musicisti che da mesi li accompagnano in tour per l’Italia: Alessio Saglia (tastiere e cori), David Casaril (batteria), Daniele Ivaldi (chitarre e cori), Gian Marco De Feo (chitarre), Massimiliano “Gens” Gentilini (basso e cori)”.

L’evento è a sostegno della comunità di San Benedetto al Porto creata da don Gallo, a cui saranno interamente devolute le offerte ricevute.