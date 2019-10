Alassio, successo per il concerto benefico a favore della Croce Bianca: raccolti oltre 2 mila euro

Alassio. Tutto esaurito per il concerto benefico a favore della croce bianca di Alassio che si è tenuto nella splendida cornice della ex chiesa anglicana lo scorso 10 ottobre.

Sul palco i maestri Alessandro Collina e Marco Vezzoso hanno dato vita ad uno spettacolo raffinato di musica jazz che ha travalicato i tempi. L’incasso della serata è stato di 2063,71 euro da cui sono stati detratti 363,11 euro di spese per un ricavato netto di 1700,60 euro che sarà utilizzato per acquisto di materiale in uso sulle autoambulanze.

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottimo successo dell’evento dai numerosi partecipanti alla serata, agli organizzatori, a Croce Service, Canavese pianoforti e all’amministrazione comunale che ci ha supportato nell’iniziativa; una benemerenza per il supporto materiale a CarloMaria Balzola di Assoristobar, Leila Mawjee e Giuseppe Manzo di The 2019 Alassio Drink, Stefania Piccardo di Acqua di Alassio, Andrea Anfossi di Rapalline in Jazz, Peirano Bevande e Arti Grafiche Pozzi che hanno reso la serata ancora più piacevole” ha commentato Alda Naso presidente del sodalizio alassino.