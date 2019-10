Alassio, sparviere in difficoltà soccorso dai volontari di Enpa

Alassio. Uno sparviere, un maschio, è stato trovato in difficoltà in un bosco sulle alture di Alassio e consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali savonese. Sono ora in corso analisi e controlli per fornirgli le terapie necessarie a rimetterlo in sesto e poterlo poi liberare.

“Sono quasi 2.700 gli animali selvatici feriti o in difficoltà soccorsi quest’anno in provincia di Savona dai volontari dell’Enpa – spiegano dall’associazione – E’ una vera e propria emergenza faunistica a cui fa fronte da sola l’associazione, che è un soggetto privato di volontariato”.

“Il numero di animali selvatici bisognosi di soccorso, segnalati soprattutto in estate e solitamente da turisti, aumenta di anno in anno ormai da almeno vent’anni; e ciò avrebbe dovuto indurre da tempo la Regione Liguria ad organizzare un servizio pubblico di recupero con mezzi e risorse adeguati; ed invece a farsene carico in provincia di Savona sono finora solo i volontari dell’Enpa, a cui la Regione Liguria eroga un contributo largamente insufficiente e tardivo”.