Alassio. Si è aperto ieri mattina il cantiere per la messa in sicurezza della massicciata a difesa della strada in località Sant’Anna ad Alassio.

Il progetto era già pronto e il recentissimo finanziamento ottenuto dalla protezione civile per il tramite della Regione Liguria ha permesso di avviare subito l’intervento.

Foto 2 di 2



“Ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana – spiega Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile del Comune di Alassio – Si tratta di un finanziamento che il Comune di Alassio ha ottenuto come ente virtuoso, grazie al fatto che lo scorso anno siamo stati davvero tempestivi nell’utilizzo dei fondi erogati dalla protezione civile: tempestivi nella progettazione e affidamento dei lavori, grazie anche allo straordinario lavoro svolto dagli uffici”.

“Non tutti i comuni aventi diritto, infatti, lo sono stati altrettanto e per chi non ha progettato e contrattualizzato i lavori nei tempi indicati è venuta meno la possibilità di utilizzare i fondi che sono stato ridistribuiti appunto agli enti virtuosi tra cui il Comune di Alassio.”