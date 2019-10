Alassio, nasce il comitato di “Italia Viva”: coordinatore l’ex sindaco Avogadro

Alassio. Matteo Renzi ad Alassio. O meglio, il suo nuovo partito, “Italia Viva”. Almeno per il momento, infatti, il senatore fiorentino non ha in programma viaggi nella Riviera di Ponente, ma qualcosa ha iniziato a muoversi nella Città del Muretto.

Manca solo l’ufficialità (arriverà non appena saranno raggiunte le adesioni necessarie), ma ad Alassio è nato il comitato di “Italia Viva” con un coordinatore d’eccezione: l’ex sindaco (per la Lega Nord) della Città Roberto Avogadro.

“Seguo Matteo Renzi ormai da tempo, – ha spiegato Avogadro ai microfoni di IVG.it. – I primi contatti tra noi sono datati 2011, quando io ero primo cittadino di Alassio e Renzi a Firenze. Poi ci siamo incontrati a Torino e il ‘dialogo’ non si è mai interrotto. Ho appoggiato il referendum costituzionale, muovendomi attivamente per promuovere il ’sì’ sul nostro territorio”.

“Fino a quando faceva ancora parte del Pd non era mio interesse andare in quella direzione, ma ora che ha deciso di intraprendere una nuova strada ho deciso di farne parte anche io. La sua idea mi piace e mi interessa”.

“Siamo ancora in una fase embrionale, ma qualcosa si muove. E ora cercheremo il maggior numero possibile di adesioni per far partire l’iniziativa a tutti gli effetti, guardando in particolari agli ambienti di centro e centrosinistra, ma non solo”.

“Per il momento rivestirò il ruolo di coordinatore, ma quando la struttura locale sarà ben definita saranno ridiscussi anche tutti i ruoli e le mansioni”, ha concluso Avogadro.