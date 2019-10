Alassio. La rosa del team Serrafrutta Alassio Laigueglia PGS Volley è al completo, dopo gli ultimi acquisti Zakaria Benguarab, Robert Torello ed Andrea Arimondo.

Il coach Croce ha provato la squadra per l’intero weekend, in una doppia amichevole con il PGS Reba Volley di Torino.

La Serie D alassina conferma inoltre il suo connubio con Serrafrutta, la ditta di Villanova d’Albenga, grossista di frutta e verdura, che per il secondo anno sponsorizzerà il team alassino, sperando in un’altra ottima annata pallavolistica.

Nella partita amichevole di sabato pomeriggio, vinta 3-1, il coach Croce ha giocato con i ruoli degli atleti, ottenendo comunque sempre un livello di gioco alto.

Buona la prestazione dei tre nuovi acquisti, ma altrettanto elevata la prestazione dei veterani, quali i fratelli Roggero, Bertolotto e Manera.

Altalenante, ma nel complesso positiva, la prestazione del giovane Riccardo Tornago e del dirigente-giocatore Francesco Campus, utilizzato sia come banda che come libero.

Ineccepibile la regia dei due palleggiatori Re e Nicolosi che anche nella partita di domenica mattina hanno saputo, seppur con le loro notevoli differenze tecnico-tattiche, portare la squadra alla vittoria, nuovamente per 3-1, nonostante l’assenza di Bertolotto impegnato come aiuto allenatore sulla panchina della formazione di Serie D femminile nel torneo di Varazze.

Quest’anno, rafforzata da un settore giovanile in crescita, l’Alassio Laigueglia PGS Volley militerà Serie D anche nel settore femminile, con una squadra composta da ragazze under 18, rafforzata dalla presenza di Giulia Insero ed Agnese Privitera.

Al torneo di domenica scorsa a Varazze partecipavano otto squadre divise in due gironi, ovvero Volare, Auxillium, Admo, Cogoleto, Golfo di Diana, Sanremo, Montalto Dora ed appunto Alassio Laigueglia.

Le ragazze condotte da Giachello si sono aggiudicate la seconda posizione, ma soprattutto molti premi individuali quali miglior centrale, miglior libero e miglior opposto.

In sintesi, sono ottimi i presupposti per la stagione pallavolistica 2019/20 con un inizio grintoso da parte delle due prime squadre alassine; il lavoro continua con un doppio appuntamento sabato 2 e domenica 3 novembre presso il Palaravizza con il torneo di Halloween per Under 14 e Under 16 maschili ed il 7 e 8 dicembre con un torneo Under 13 femminile, perché per ogni prima squadra di livello ci vuole un buon settore giovanile…