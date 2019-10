Alassio. L’Alassio supera (1-0) il Molassana, incamerando tre punti davvero preziosi in chiave salvezza, per la gioia di mister Cristian Cattardico.

“Una vittoria voluta, importante, i ragazzi hanno disputato una grande gara, peccato non aver sfruttato le occasioni per chiuderla anzitempo… Sono contento per i miei giocatori, perché hanno voluto, fortemente, vincere questa gara”.

“Nelle ultime tre partite abbiamo giocato un buon calcio e raccolto punti, stiamo crescendo gara dopo gara, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora”.

“Sono contento per la rete realizzata da Campagna, che è rientrato da un infortunio – conclude il mister – Esposito si è confermato un giovane di assoluto valore, tutti i ragazzi sono stati all’altezza”.