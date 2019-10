Alassio. “Abbiamo disputato una grande gara, non rischiando praticamente niente – afferma mister Cattardico – mi complimento con i ragazzi, che hanno dimostrato di ‘avere le palle’ per lottare con qualsiasi avversario, dimostando di essere all’altezza del campionato”.

“Non era facile uscire indenni dal terreno del Campomorone, allenato dal grande Marco Pirovano, abbiamo lottato per tutta la gara, raggiungendo un meritato pareggio – continua il trainer alassino – il nostro primo tempo è stato ottimo, abbiamo messo in pratica tutto ciò che era stato preparato in settimana, sapendo che andavamo ad incontrare una squadra che aveva rifilato tre goal al Pietra Ligure”.

“Nella seconda frazione di gioco, preso il goal su calcio di rigore, siamo stati bravi a non disunirci, continuando a giocare, creando i presupposti per il pareggio realizzato da Roda”.