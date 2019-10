Alassio. L’Alassio, al termine di una partita ben giocata, viene sconfitta (4-2) dall’Imperia.

“E’ stata una partita ricca di parecchi episodi dubbi – attacca Cattardico – quando sento dire che l’Imperia è stata condizionata dall’ingiusta espulsione di Capra, mi viene da pensare, che prima del suo allontanamento c’è stato un rigore, a loro favore, molto, molto dubbio… l’espulsione del nostro giocatore Taku è ingiustificata, ragion per cui siamo stati noi ad essere condizionati da questi episodi negativi…”.

Mister Cattardico ha un diavolo per capello… “Siamo stati in partita sino alla seconda nostra espulsione (ndr, Farinazzo), la squadra che doveva andare, nel secondo tempo, in vantaggio era sicuramente l’Alassio… il loro portiere Trucco ha fatto una grande parata su Di Lorenzo e Barison ha avuto una ghiotta occasione…”.

“Le partite vanno analizzate in modo diverso... nei primi venti minuti l’Imperia ha giocato molto bene, palleggiando molto ma tirando poco in porta – continua il mister – dopo di che è stata una partita molto equilibrata, siamo riusciti a portarci sul 2-2 e abbiamo avuto le nostre occasioni per passare in vantaggio, ma a causa della seconda espulsione, la nostra partita è praticamente terminata ed i nerazzurri hanno segnato il 3-2 con Guarco ed il 4-2 con Sassari”.

“La direzione arbitrale, ha commesso degli errori, sfavorendo entrambe le compagini – conclude Cattardico – il quarto goal dell’Imperia è scaturito su un rilancio intercettato dall’arbitro… la palla ha cambiato direzione... magari non conosco bene il regolamento, ma credo che il gioco andrebbe fermato... mi congratulo con i ragazzi, che avrebbero meritato qualcosa in più, ma andiamo avanti a testa alta, pensando alla prossima partita”.