Alassio, cantieri aperti su più fronti: al via i lavori di passeggiata Baracca

Alassio. I marciapiedi in corso Europa e in via Leonardo da Vinci, il consolidamento della carreggiata di via Solva e, stamani, anche i lavori di ripristino di un cedimento in via Londra. Archiviata l’alta stagione, riprendono tutti gli interventi calendarizzati dall’amministrazione Melgrati Ter.

“Mentre l’abbattimento delle barriere architettoniche in corso Europa e in via Leonardo da Vinci procedono celermente e a breve saranno conclusi, nei prossimi giorni, lunedì, condizioni meteo permettendo, aprirà il cantiere relativo al rifacimento di passeggiata Baracca nel primo tratto che prevede il rifacimento della piazzetta lato mare della chiesa dei Cappuccini e fino all’Hotel Savoia” spiegano dal Comune.

“Come avevamo spiegato prima dell’estate – commenta Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici del comune di Alassio – abbiamo scelto di rimandare all’autunno alcuni interventi, già autorizzati e cantierabili, per non gravare la viabilità cittadina, già congestionata dal carico turistico, di cantieri e deviazioni stradali. Ora però saranno aperti i cantieri di tutte le opere programmate”.

“Partono infatti anche i lavori propedeutici all’ampliamento del parcheggio di Via Pera. La Soprintendenza ha richiesto la realizzazione di 6 pozzetti archeologici – spiega ancora Giannotta – che saranno realizzati entro l’anno, uno per volta in modo da non creare disagio al mercato settimanale”.

“In tema di cantieri – aggiunge Fabio Macheda, assessore all’edilizia scolastica del comune di Alassio – vorrei ricordare come proprio in questi giorni, nei tempi previsti, si stanno concludendo i lavori propedeutici alla demolizione del plesso scolastico di via Gastaldi. E’ stato infatti rimosso l’ascensore trasportato in Via Neghelli, e si stanno concludendo i lavori di bonifica dell’amianto presente nella vecchia struttura” concludono.