Pietra Ligure. Sarà un weekend di Halloween tutto da vivere al parco natura “Asinolla” di Pietra Ligure, che prosegue con la sua ricca programmazione di eventi e iniziative anche nel periodo autunnale.

Halloween la notte del 31 ottobre? Non solo, perché ad Asinolla vi aspetta uno speciale pomeriggio sabato 2 novembre, dalle ore 14 e 30: divertimento assicurato con la nostra animazione in mezzo alla natura, festa in maschera, giochi per bambini e merenda per tutti.

Il fine settimana proseguirà con un’altra manifestazione dal sapore autunnale, in programma domenica 3 novembre. Asinolla organizza infatti una “Polentata” a partire dalle ore 12 e 30, un menù all’insegna della polenta con vari condimenti e antipasti (prezzo 15 euro).

E poi la nuova offerta outdoor del parco natura pietrese: dalle ore 15 trekking con gli asini, alla scoperta del nostro magnifico entroterra e dei suoi percorsi-itinerari con gli amici a quattro zampe ospiti della struttura (15 euro adulto e 7 euro bambino).