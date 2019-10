Al campus universitario di Savona un workshop sui cambiamenti climatici

Savona. Il comune di Vado Ligure e il comune di Savona, con il supporto tecnico di Ire S.p.a., nell’ambito del progetto transfrontaliero ADAPT, organizzano il workshop di trasferimento dal titolo “Adattamento ai cambiamenti climatici: azioni per un territorio resiliente”, che si terrà venerdì 18 ottobre dalle ore 9:30 presso il campus universitario di Savona.

Il workshop di trasferimento si inserisce all’interno del progetto ADAPT cofinanziato dal Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014 – 2020 che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità dei sistemi urbani dello spazio transfrontaliero nel prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

L’iniziativa sarà rivolta ad operatori del settore e stakeholder coinvolti nella gestione del territorio per qualificarne competenze e conoscenze sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’obiettivo del workshop di trasferimento è facilitare il riutilizzo di prodotti e strumenti messi a disposizione da ADAPT in zone urbane non direttamente coinvolte nel progetto ma caratterizzate da criticità simili a quelle delle città partner di ADAPT in caso di piogge improvvise e intense.

L’accesso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la conferma di presenza iscrivendosi al link di registrazione gratuita: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-adapt-workshop-di-trasferimento-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-azioni-per-un-territorio-76291639347

Aggiornamenti sull’evento saranno disponibili anche alla pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/988329234848146/. Per maggiori info sul Progetto ADAPT: http://interreg-maritime.eu/web/adapt