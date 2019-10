Agricoltura, stanziati fondi per rimborsare i costi per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica

Regione. È stata aperta la misura 4.04 del programma di sviluppo rurale con 1 milione di euro dedicato alla recinzioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai.

“Si tratta di un intervento molto importante che andrà a supportare le nostre aziende agricole e i gestori di terreni che sempre più spesso vedono danneggiato il loro lavoro dalla fauna selvatica – spiega lo stesso Mai – Sarà possibile ottenere un rimborso pari a metà dell’investimento per l’acquisto di recinzioni elettrificate, dissuasori a onde radio, emettitori di rumori, apparecchi radio, sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori e reti anti uccelli, nonché l’acquisto di cani da guardiania”.

“Ogni giorno registriamo danni che a volte, per piccole attività, possono comportare la completa distruzione del lavoro di una stagione. La presenza in sovrannumero di animali come i cinghiali, sta creando gravissimi problemi alle imprese liguri. Questo è un intervento al quale tengo molto – aggiunge l’assessore – Nei prossimi mesi continueremo a investire su queste tipologie di difesa fondamentali per l’agricoltura della nostra regione e infatti apriremo un altro bando dal valore di 1 milione di euro per l’acquisto di recinzioni metalliche”.

Le domande potranno essere presentate entro il 20 dicembre 2019. Il bando e tutte le informazioni sono disponibile sul sito internet: www.agriligurianet.it.