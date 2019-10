Ad Alassio un “Apericapra” per aiutare le popolazioni del Ruanda

Alassio. Un “Apericapra” per aiutare le popolazioni del Ruanda. E’ l’iniziativa che si terrà oggi alle 18 all’Hotel Milanesina di Alassio. La manifestazione è stata promossa dal gruppo di AlassioWood e ha l’obiettivo di fornire aiuti concreti ai villaggi del Ruanda che da anni sono oggetti della “missione” delle alassina Barbara Testa e Cristina Tarello.

La serata è a offerta libera. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di capre (dal costo di 25 euro l’una) da donare alle famiglie dei villaggi, che così potranno avviare un’importante attività di allevamento: gli animali rappresentano uno dei pilstri dell’economia locale e possono facilmente fornire sostentamento ai piccoli nuclei.

Con i contributi si può donare un anno di “assurance mutuelle”, cioè l’assistenza sanitaria che esenta dal pagamento delle prestazioni, oppure abiti.

“Barbara e Cristina da anni si recano in Ruanda per aiutare lo sviluppo dei villaggi e della popolazione locale – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – Come gruppo abbiamo deciso di contribuire alle loro attività promuovendo questa iniziativa. Con un piccolo contributo sarà possibile cambiare in maniera decisiva la vita di tante persone”.