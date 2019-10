Savona. Weekend indimenticabile per l’Academy Savona Legino, sabato 28 e domenica 29 settembre.

Secondo trofeo consecutivo per la leva 2010 di mister Ottonello, vittoriosa a Bragno; primo titolo per i 2009 di mister Scaletta ad Acqui e sconfitta solo ai rigori per i 2009 di mister Magnoli nella finale del torneo di Châtillon.

Ottime prove delle leve 2011 e 2012 nelle amichevoli di Pietra Ligure, ma soprattutto costante crescita dei tesserati, a conferma dell’ottimo lavoro svolto con professionalità ed impegno dagli istruttori al campo Ruffinengo.

I leva 2010 guidati da Pino Ottonello, a Bragno, hanno dominato il girone di qualificazione sconfiggendo 5-0 la Cairese (3 reti di Basile, 1 di Consiglio, Babboni), 2-0 il Vado Blu (Basile, Babboni) e 6-1 il Riviera del Beigua (2 Consiglio, 2 Rubino, Castriotta, Basile). Semifinale al cardiopalma con l’Olimpic 1971: 1-1 con gol di Basile e poi 3-2 ai rigori; finale da applausi contro il Vado Rosso, battuto 2-0 (Basile, Castriotta). Nello stesso torneo, da segnalare anche l’ottima prova del gruppo 2010 di Simone Napoli, che ha chiuso al quinto posto battendo 5-0 la Cairese nel match decisivo (3 Fracchia, Orsolini, Abate).

Grandi applausi per i 2009 allenati da Gian Marco Scaletta, ad Acqui Terme: pareggio 0-0 con la Fulvius Valenza e vittoria con l’Acqui 8-0 nel girone di qualificazione. Nel triangolare finale, vittoria 1-0 con la Virtus Canelli (Mariotti) e trionfo con la James (1-0 rete di Massucco).

Il gruppo 2009 condotto da Stefano Magnoli era impegnato nel quotato torneo di Châtillon. Esordio col Casale (1-1, Pagano), poi 4-1 ai Diavoletti Vercelli (Pagano, Esu, Forte, Orsi), infine 2-1 all’Ivrea (Esu, Forte). Finale con l’Ivrea Banchette sempre in bilico: 1-1 al termine di un match combattutissimo (gol di Panarelli) poi 2-2 alla fine della prima serie di rigori (in rete Ravera) e sconfitta nei tiri ad oltranza.

Per i 2009 sabato 5 ottobre è in programma un’amichevole di prestigio con la Virtus Entella e domenica un importante torneo a Rosta.