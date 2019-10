Savona. I volontari della Protezione Animali savonese lanciano un pressante appello per l’adozione del cuore a favore di Piccolo, un gattino di circa 4 mesi.

Il micio ed i fratelli, già gravemente malati, erano stati abbandonati il mese scorso sulle alture di Savona. Soccorsi dai volontari dell’Enpa erano stati subito sottoposti a terapia dai veterinari che collaborano con l’associazione, ma solo Piccolo è sopravvissuto.

Foto 2 di 2



“Ora potrebbe riavere una vita normale in una famiglia – spiegano dall’Enpa – salvo i consueti controlli periodici veterinari a cui dovrebbero essere sottoposti tutti i felini di casa”. Piccolo potrà essere adottato da chi non ha altri gatti o, in alternativa, abbia gatti vaccinati.

Gli interessati, che daranno quindi prova di sincero amore verso i felini, sono pregati di rivolgersi alla sede dell’Enpa a Savona in via Cavour 48r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.