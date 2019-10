A Savona è nato il controllo di vicinato di piazza del Popolo

Savona. A Savona, nel pomeriggio, è stato sottoscritto l’atto che formalizza la nascita del controllo di vicinato per piazza del Popolo e zone immediatamente limitrofe.

L’atto, che verrà trasmesso alla Prefettura per il nulla osta e che si rifà al protocollo d’intesa fra questa e il comune di Savona deliberato in giunta il 22 gennaio scorso e successivamente sottoscritto dal Sindaco Ilaria Caprioglio e il Prefetto Antonio Cananà, è stato firmato dai due coordinatori segnalati dal preesistente comitato – l’Ing. Bernardo Stroscio e il sig. Maurizio Palermo, entrambi residenti in zona – e dall’assessore alla sicurezza l’avvocato Roberto Levrero, in rappresentanza del Comune, alla presenza anche del comandante della polizia municipale Igor Aloi e l’assessore al commercio Maria Zunato.

Il gruppo di controllo di vicinato è costituito da dodici soggetti: i due predetti coordinatori e dieci referenti (tutti dimoranti in zona), i quali “avranno il compito di riferire ai coordinatori – previa catena telefonica, whattsapp, sms – qualsiasi evento che sia suscettibile di generare degrado o motivi di insicurezza per la pacifica convivenza nel territorio di competenza del neonato controllo di vicinato”.

“I coordinatori, a loro volta, ritenuta degna di particolare attenzione la comunicazione ricevuta, segnaleranno alle forze dell’ordine di polizia (Municipale, Carabinieri, Questura) quanto a loro conoscenza. E’ appena il caso di ricordare che chiunque dei predetti componenti fosse testimone di un comportamento delittuoso in atto (rissa, lesioni personali, violenze, e così via) segnalerà immediatamente il fatto al numero di emergenza degli organi di polizia” spiegano i responsabili.

“Il primo quartiere a sperimentare questo tipo di controllo con successo era stato finora quello di Madonna del Monte, in atto dal 2018. Oggi si aggiunge quello di Piazza del Popolo, ove la maggior collaborazione tra forze dell’ordine e il neo costituito controllo di vicinato non potrà che portare maggior sicurezza alla popolazione, proprio attraverso l’eliminazione di tutti quei fenomeni di degrado e di delinquenza minore costituenti le criticità del quartiere” concludono.