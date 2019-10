A Pietra Ligure l’esordio savonese di “Italia Viva”: lunedì incontro con i parlamentari che hanno scelto Renzi

Pietra Ligure. Esordio savonese per “Italia Viva”, il movimento politico che fa capo a Matteo Renzi e nato dalla scissione con il Partito Democratico.

I rappresentanti savonesi del neonato partito, infatti, si ritroveranno lunedì sera a Pietra Ligure: l’incontro si terrà alle ore 21 nella sala consiliare intitolata ad Augusto Rembado in piazza Martiri della Libertà.

L’evento, organizzato dai Comitati Azione Civile di Italia Viva, vedrà la partecipazione dei parlamentari Raffaella Paita, Roberto Giachetti e Luciano Nobili. Ad introdurre la serata saranno tre esponenti savonesi del movimento renziano: Danja Stocca, Livia Macciò e Paolo Fontana.

“Stiamo strutturando Italia Viva sul territorio – spiega Livia Macciò – e vogliamo dare una ‘casa’ a chi vuole una politica accogliente, per modernizzare il paese e per cambiare in meglio la nostra provincia e la nostra regione, con tante donne e giovani”.