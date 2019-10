A Loano la presentazione dei progetti di antincendio boschivo per la sicurezza in Liguria

Loano. Giovedì 10 ottobre alle 12 al Loano 2 Village di via degli Alpini si terrà la presentazione dei progetti di antincendio boschivo per la sicurezza in Liguria.

L’incontro, aperto al pubblico, vuole essere “un momento di condivisione dell’importante lavoro che si sta svolgendo nelle aree italiane e francesi coinvolte nei progetti europei di antincendio che produrranno effetti benefici sul territorio ligure negli anni a venire” e “un momento di sensibilizzazione nei confronti di una problematica che interessa da vicino tutti i cittadini”.

Saranno presenti l’assessore all’agricoltura di Regione Liguria con delega all’antincendio Stefano Mai, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, i sindaci liguri, i volontari dell’antincendio boschivo e vigili del fuoco di Toscana, Sardegna, Région PACA e Collectivité de Corse.

L’incontro è stato organizzato da Anci Liguria nell’ambito della due giorni di Meeting dei Progetti e Comitati di Pilotaggio.