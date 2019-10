A Carcare l’ennesimo guasto alle linee telefoniche paralizza le aziende

Carcare. Ennesimo guasto a Carcare alle linee telefoniche che paralizza nuovamente il lavoro di numerose attività e di privati. Dopo un recente black out che interessava la rete fissa, ora è la volta di internet.

Da sabato mattina chi si avvale di fibra o adsl dei gestori quali Vodafone, Fastweb ed Infostrada (funziona solo Telecom) non riesce a connettersi, e lo speed test rivela, in download, la caduta da dieci giga a zero in pochi secondi, mentre l’upload si mantiene sui venti, ovvero si aprono le pagine ma sul computer non si può vedere o scaricare nulla. Le telefonate, invece, sono regolari.

Sono già partite numerose segnalazioni ma, finora, nessuna risposta esaustiva che possa far sperare in una breve risoluzione del problema. A farne le spese, soprattutto, i numerosi utenti che lavorano con le linee ed hanno contratti aziendali, bloccati da tre giorni.