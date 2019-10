A Cairo un convegno medico su “Approccio multidisciplinare in ortopedia”

Cairo Montenotte. Si intitola “Approccio multidisciplinare in ortopedia: focus sull’arto superiore” il convegno medico in programma sabato 5 ottobre presso il Palazzo di Città di Cairo Montenotte.

“Dopo il grande riscontro ottenuto dal convegno svoltosi lo scorso 30 marzo prosegue il progetto di formazione in medicina multidisciplinare con accreditamento Ecm e patrocinato dall’Ordine dei Medici di Savona, da Fondazione Lorenzo Spotorno e dai Comuni di Carcare e Cairo Montenotte. Non solo una serie di eventi scientifici trattati da esperti del settore, bensì un momento di incontro/confronto dedicato all’osservazione del paziente nella sua totalità in una versione inedita; l’arte incontra la medicina con due testimonial di riconosciuto successo: il pittore-scultore Claudio Carrieri e la vocal builder-cantante-musicista Danila Satragno, che illusteranno con la propria esperienza personale quanto l’arto superiore rappresenti l’espressione dell’Artista o ne influenzi le performance”.

L’evento è coordinato dal dottor Stefano Quaini (direttore scientifico) e dal dottor Massimo Miliacca Massimo osteopata (direttore didattico) e un board scientifico di primo livello su scala nazionale ed internazionale composto da oltre 20 relatori di diverse discipline sanitarie, tra cui: Andrea Barbanera (primario di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria e del consiglio direttivo SiNch), Filippo Castoldi (direttore della clinica universitaria di ortopedia e traumatologia di Torino e Premio Award 2018 a New Orleans in chirurgia protesica di spalla), A. Lozza (neurologo, ricercatore e professore a contratto all’Università di Pavia), Carlo Grandis (Istituto Ortopedico Galeazzi), Giovanni Serafini (professore a contratto all’Università di Genova e membro del Sirm), P. Lazzoni (direttore di ortopedia e traumatologia all’ospedale di Genova Voltri), N. Ivaldo (della clinica San Pio X Humanitas Milano).