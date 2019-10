Borgio Verezzi. Ata, in collaborazione con il comune di Borgio Verezzi, ha aperto un nuovo centro di raccolta temporanea di rifiuti in via Valle.

“Questa apertura permetterà di aumentare l’operatività nella raccolta e di conseguenza il sistema di conferimento, agevolando l’utenza e i cittadini. Attualmente la percentuale su base annua di differenziata é al 64%, riorganizzando la logistica, grazie all’uso del punto temporaneo di appoggio, é ipotizzabile un ulteriore miglioramento. Restano invariati tutti gli attuali servizi” afferma il sindaco Renato Dacquino.

Nella raccolta é prevista: plastica, carta, vetro, sfalcio, umido, metalli, legno e ingombranti misti.

I giorni di accesso ai privati per l’eventuale conferimento di sfalci e ingombranti sono: lunedi dalle 13.00 alle 16.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00. Giovedì 17 ottobre l’apertura ufficiale del nuovo centro, con il quale l’amministrazione comunale punta ad aumentare la raccolta differenziata.

Ata e Comune di Borgio Verezzi ricordano che è vietato il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori del centro di raccolta: previsti controlli e relative sanzioni amministrative per eventuali trasgressori.