A Borghetto un autunno di iniziative per gli anziani: ecco tutti gli eventi di ottobre di “Assoutenti”

Borghetto. Con l’arrivo dell’autunno, l’associazione no profit per la tutela dei consumatori “Assoutenti” lancia una serie di iniziative rivolte agli anziani.

“La vita si allunga e se una volta si parlava di terza età ora sta ingranando la quarta, con sempre maggiore facilità gli anziani di oggi si pongono traguardi un tempo impensabili, sono vivi, vegeti ed attivi come non mai – comunicano – Borghetto può considerarsi un vero e proprio laboratorio in tal senso, dove idee e iniziative spontaneamente nascono e si concretizzano con un crescendo incoraggiante a favore di chi prende la vita, con i suoi chiari e scuri, come una meravigliosa avventura”

Nelle prossime settimane, in particolare, “Assoutenti” organizza tre eventi importanti: sabato 19 ottobre alle ore 15,30 presso la struttura di “Sereni Orizzonti Humanitas” grande concerto dei living gospel con successiva “apericena” aperta a tutti centenari inclusi; domenica 20 ottobre alle ore 12 festa e pranzo sociale dei giovani ottantenni presso il ristorante “Le Streghe” su prenotazione alla romana; venerdì 25 ottobre presso la sede del comune alle ore 16’30 solenne conferimento del “Premio lungimiranza” ai tre benemeriti medici di famiglia ormai a riposo”.

I tre eventi sono frutto di iniziative spontanee con la partecipazione allargata di cittadini giovani e anziani, della direzione e delle maestranze della residenza protetta “Humanitas”, del comune di Borghetto Santo Spirito, di “Assoutenti” Savona e di tutti coloro che vorranno essere presenti.

Per ogni informazione ulteriore rivolgersi ad “Assoutenti” Savona tel 0182 973334 e-mail assoutenti@libero.it.