4 Chiese Trail, domenica 27 ottobre il Test Essegi Sport

Loano. Domenica 27 ottobre presso le ex scuole della frazione di Verzi a Loano si terrà la seconda edizione del Test Essegi Sport, che fa da preludio alla terza edizione del 4 Chiese Trail in programma tra poco più di un mese.

L’evento, che gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e del comitato provinciale di Csen, è frutto della collaborazione tra l’associazione sportiva Krav Maga Parabellum e il negozio di articoli sportivi Essegi Sport di Loano.

Presso le ex scuole di Verzi sarà allestito un gazebo gestito dallo staff tecnico del settore corsa in montagna del team Kmp, che illustrerà ai trail runners intervenuti tutti i segreti e le novità della terza edizione del 4 Chiese Trail che si terrà domenica 17 novembre.

Alle ore 8,30 gli istruttori del team accompagneranno i partecipanti in una “prova su strada” lungo i due percorsi (da 13 chilometri e da 20 chilometri) della gara. Il ritrovo è fissato alle 8 alle ex scuole di Verzi, mentre il rientro è previsto per le 14 circa. Seguirà rinfresco offerto dal team Krav Maga Parabellum.

Si consiglia di indossare scarpe da trail e abbigliamento adeguato e di portare con sé uno zaino o un marsupio in grado di contenere un litro di acqua, un gel o una barretta energetica, una giacca antivento, un buff o una bandana.

“Crediamo molto nella promozione del nostro territorio e riteniamo che eventi di questo genere siano utili per far conoscere quanto di bello alle spalle delle nostre amate spiagge” spiegano i ragazzi del team Kmp.

Per informazioni è possibile contattare Essegi Sport al numero 0198893903 o via mail all’indirizzo essegisportsrl@gmail.com oppure Francesco Ravotti (istruttore Kmp) al numero 3200421102.

Per altre informazioni sul 4ChieseTrail è possibile visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/4chiesetrail/.