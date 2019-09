“Women” dell’artista savonese Paolo Sivilla allo Spazio Artender di Alassio

“Women”, il progetto di Paolo Sivilla che coglie l’anima e l’essenza delle donne mettendole su tela, sintesi di tecnica e pensiero, dal 14 al 29 Settembre è in mostra presso Spazio Artender – Studio Scarpati ad Alassio.

La mostra, a cura dal critico d’arte Francesca Bogliolo e patrocinata dal Comune di Alassio, ha inaugurato ieri sera, presentando opere selezionate, parte del progetto di Paolo Sivilla nato nel 2014.

L’artista di Savona con “Women” si è focalizzato chiaramente sulla donna, proponendoci un punto di vista differente.

Coglie il vero e l’essenza di chi si presta, utilizzando una tecnica di graffite e olio che ha l’intenzione di non nascondere nulla: pieghe, rughe, rotondità, ombre.

Un occhio privo d’indulgenza quindi, ma così profondo da scavare nell’anima per portare alla luce l’autentico fascino, l’immortale, ciò che il tempo non può scalfire e che la vita può plasmare esaltandone la vera bellezza.

Ciò che spesso, sempre più spesso, viene nascosto o modificato, con questa particolare tecnica e grazie alla sensibilità di Paolo Sivilla, viene semplicemente mostrato senza omissioni.

Apre una finestra sul mondo femminile con una visione più evoluta, quello di una donna autentica che non teme di mettere a nudo il proprio vissuto, non nasconde le proprie emozioni al mondo, mostrandole con fierezza.

Corpi e visi raccontano personalità ed esperienze profonde, dove una ruga o una piega non sono viste come imperfezioni, ma come tratti distintivi dell’unicità che ci contraddistingue.

Visi e corpi che sono come libri dove ci si può leggere un racconto di vita.

Le opere di Sivilla come libri su tela.

In controtendenza rispetto ai modelli stereotipati e piatti che ci vengono proposti oggi, Paolo Sivilla non cerca l’estetica contemporanea, ma propone un lavoro con un messaggio chiaro e rassicurante alle donne: non dobbiamo nasconderci o vivere con disagio un’imperfezione fisica o i segni che lasciano le emozioni, perché sono caratteristiche che ci appartengono e ci rendono uniche.

La sicurezza e la forza, in fondo, passa anche da una ruga che non ci piace affatto, ma che dice molto di noi.

L’esposizione “Women” ad Alassio ha una location particolarmente suggestiva: Spazio Artender è infatti una galleria d’arte che si affaccia direttamente sul mare della splendida Alassio.

Aperta nella primavera 2018 dal geologo Alessandro Scarpati e da Francesca Bogliolo, punta a promuovere una scelta selezionata di artisti noti sul territorio locale e nazionale attraverso l’organizzazione di mostre personali, collettive e incontri con personalità in campo artistico e culturale.

Un luogo d’incontro e dialogo artistico che favorisce momenti di partecipazione visiva ed emotiva e che condivide la bellezza, di cui il mondo ha più che mai bisogno.

Paolo Sivilla, artista autodidatta, sin da bambino sente il bisogno di sfogare la fantasia scarabocchiando e colorando. Evolvendosi, scopre le svariate possibilità di esprimersi con matite, pennarelli, acquerelli e carta, giungendo poi, all’età adolescenziale, a prediligere il nero delle chine e i chiaroscuri a matita, fino ad arrivare successivamente al colore e all’olio.

Nel 2008 partecipa alla rassegna d’arte contemporanea “Volando con la Gazza Ladra”, ispirata all’opera di Lele Luzzati, a cura dell’associazione Satura Art Gallery.

Al XIV Concorso Nazionale d’Arte Contemporanea “Saturarte 2009”, rassegna d’arte contemporanea dell’associazione Satura Art Gallery di Genova, è tra i finalisti ed espone inoltre nella sala mostre del Palazzo della Provincia di Savona, nell’aprile del 2009 e nell’aprile del 2014.

– Paolo, progetti per il futuro?

– Comincio un nuovo lavoro che sposta l’attenzione sulle persone più in generale e che vuole cogliere abitudini, momenti, attimi di vita vissuta ed emozioni. Espressioni del quotidiano catturate on the road o attraverso immagini di uomini e donne che si ritroveranno nel mio progetto dal titolo “People”.

Intanto, godetevi la bellissima mostra ad Alassio!

