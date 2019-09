“Vita Sott’Acqua”, successo per l’iniziativa dedicata allo snorkeling del Cea Riviera del Beigua

Varazze. Più di 150 partecipanti, cinque uscite di snorkeling realizzate nell’ambito del progetto e un’uscita aggiuntiva realizzata grazie al contributo del Comune di Albisola Superiore, cinque Comuni coinvolti (Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Spotorno, Noli), oltre all’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e diversi partecipanti appartenenti ad associazioni e realtà locali: Associazione Nautica Albissola Marina, G.S.D. Olimpia Sub, Nemo’s Garden, Assonautica Provinciale Savona, l’Izua di Bergeggi, CAI Finale Ligure, diversi insegnanti. Sono i numeri della rassegna di appuntamenti estivi gratuiti ed aperti a tutti dedicati alla scoperta della “Vita Sott’Acqua” in compagnia del Cea Riviera del Beigua.

“Il mare, punto d’incontro tra Persone, Pianeta e Prosperità, gioca un ruolo centrale per la sopravvivenza del pianeta e per il benessere economico e sociale. Il nostro viaggio alla scoperta dei fondali ha permesso ai partecipanti, attraverso l’esperienza diretta, di esplorare, riflettere, condividere idee e proposte sul filo conduttore del Goal 14 dell’Agenda 2030: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile” dicono gli organizzatori.

Tante anche le autorità locali intervenute al progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile: il consigliere Comunale di Albisola Superiore Romina Scala, l’assessore all’Ambiente di Albissola Marina Davide Battaglia, l’architetto Altieri Romano dell’Ufficio Ambiente di Albissola Marina, Simone Bava Responsabile Settore AMP Isola di Bergeggi, Gian Luca Giudice assessore comune di Spotorno, Claudio Sciutto della Commissione Ambiente Comune di Noli.

Le attività sono realizzate dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperava Sociale.